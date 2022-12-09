 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СОРТИРОВОЧНУЮ БАЗУ ДЛЯ ОТПРАВКИ МАНДАРИН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Новости Пятница, 09 декабря 2022 16:59
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СОРТИРОВОЧНУЮ БАЗУ ДЛЯ ОТПРАВКИ МАНДАРИН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня сортировочную базу в Гулрыпшском районе, на которой формируется к отправке гуманитарная помощь для детей Донбасса.

На сегодняшний день в Абхазии уже подготовлено к отправке более 60 тонн мандаринов. Более 10 тонн из них принесли рядовые граждане на пункты приема гуманитарной помощи.

«Мы тщательно отбираем и упаковываем собранные мандарины, чтобы они доехали до детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей целыми и невредимыми. Работа не останавливается ни на минуту, и чем быстрее мы соберем груз, тем более свежие фрукты получат дети к новогоднему столу», – говорили рабочие в беседе с главой государства.

Напомним, что Аслан Бжания в начале недели инициировал сбор гуманитарной помощи. Его поддержали представители бизнес сообщества и граждане Абхазии.

Всего планируется к отправке порядка 80 тонн мандаринов.

В ближайшее время будет сформирована гуманитарная колонна МЧС Абхазии совместно   с МЧС России. К ним подключатся волонтеры всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» , у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 17:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.