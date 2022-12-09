АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ СОРТИРОВОЧНУЮ БАЗУ ДЛЯ ОТПРАВКИ МАНДАРИН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня сортировочную базу в Гулрыпшском районе, на которой формируется к отправке гуманитарная помощь для детей Донбасса.
На сегодняшний день в Абхазии уже подготовлено к отправке более 60 тонн мандаринов. Более 10 тонн из них принесли рядовые граждане на пункты приема гуманитарной помощи.
«Мы тщательно отбираем и упаковываем собранные мандарины, чтобы они доехали до детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей целыми и невредимыми. Работа не останавливается ни на минуту, и чем быстрее мы соберем груз, тем более свежие фрукты получат дети к новогоднему столу», – говорили рабочие в беседе с главой государства.
Напомним, что Аслан Бжания в начале недели инициировал сбор гуманитарной помощи. Его поддержали представители бизнес сообщества и граждане Абхазии.
Всего планируется к отправке порядка 80 тонн мандаринов.
В ближайшее время будет сформирована гуманитарная колонна МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К ним подключатся волонтеры всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» , у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает сайт президента.
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