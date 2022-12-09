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Абхазия Информ

НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2022 ГОДА

Новости Пятница, 09 декабря 2022 17:37
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НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2022 ГОДА

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами администраций городов и районов республики по подведению итогов 2022 года в ходе которого были затронуты вопросы энергетики, исполнения местных бюджетов, повышения инвестиционной привлекательности районов Абхазии. Также обсуждались актуальные вопросы социальной сферы, объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства.

Глава государства напомнил руководителям местных органов самоуправления об их ответственности за ситуацию во вверенных им районах, подчеркнув важность детально владеть информацией во всех отраслях. Аслан Бжания поручил систематически, ежеквартально предоставлять информацию о различных сферах их деятельности. 

В ходе совещания Аслан Бжания проинформировал глав городов и районов о возможности прохождения повышения квалификации по систематизации работы в рамках сотрудничества между Абхазией и Республикой Татарстан.

В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 17:43

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