КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЛА В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Страновая конференция русских соотечественников под названием «Задачи КСОРС Абхазии. Отвечая на вызовы времени», прошла в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие провел Координационный союз организаций русских соотечественников при поддержке Посольства России и Россотрудничества в Абхазии, и МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.

Советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов зачитал приветственное слово директора Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Александра Нуризаде к участникам и гостям конференции.

«Ваша встреча проходит в непростых условиях обострения международной напряженности, когда единомышленники в ряде недружественных России стран мира испытывают беспрецедентное давление. Уверен, что российская община Абхазии и КСОРС Абхазии продолжат процесс консолидации и впредь будут служить примером и центром притяжения для всех представителей общины, разделяющих наши общие духовные ценности», – говорится в тексте.

Выступая с приветственным словом, зам.руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, отметил, что Страновая конференция является важным мероприятием, к которому, ради будущего КСОРС, нужно подходить со всей ответственностью.

«Страновая конференция – это очень важное и серьезное мероприятие, к которому вы должны подойти со всей ответственностью, ради будущего этапа вашей работы. Символом нашего московского присутствия в Абхазии является Дом Москвы, который есть не в каждом городе и не в каждой стране, и возможности которого не ограничены. И мне бы хотелось, чтобы роль КСОРС в его наполнении была более емкой», – сказал он.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что представители русской общины в республике должны чувствовать себя полноправными гражданами.

«Нам нужно сплотить наши усилия, развивать наши отношения, укреплять связи между молодежью Абхазии и России, между общественными организациями двух стран», – подчеркнул он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, отметил, что координационный совет каждой страны является той единицей, которая объединяет международное движение российских соотечественников по всему миру.

«Вы являетесь теми коммуникаторами, той частью общества в стране пребывания, от которой зависит выстраивание отношений не только с соотечественниками, но и со всем гражданским обществом», – сказал Федотов.

В докладе на тему «Задачи КСОРС в 2022 году. Отвечая на вызовы времени», председатель КСОРС Абхазии Олег Юрченко заявил о необходимости сделать организацию более привлекательной для других организаций русских соотечественников, придерживаться демократического принципа управления, избегать политической деятельности, создать «виртуальный музей историко-культурного наследия русских в Абхазии» и многое другое.

Страновая конференция длилась более трех часов. Представители КСОРС выступили с докладами о проделанной работе, провели выборы заместителя председателя, руководителей различных направлений и приняли в КСОРС благотворительный фонд «Междуречье». По итогам мероприятия была принята резолюция.

https://mkdc-sukhum.com/novosti/item/398-stranovaya-konferentsiya-russkikh-sootechestvennikov-proshla-v-dome-moskvy-v-sukhume