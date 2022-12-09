 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИК МИНОБОРОНЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 09 декабря 2022 18:03
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИК МИНОБОРОНЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура сообщила о задержании сотрудника министерства обороны Александра Зурабовича Ачба. 

В сообщении отправленном ГП на запрос «Нужной Газеты» говорится, что помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Александр Ачба «в неустановленное время, месте и при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел огнестрельное оружие пистолет модели «М-57» и боеприпасы к нему в количестве 22 патронов, которые незаконно хранил по месту своего проживания.  

28 октября в ходе обследования его дома оружие и боеприпасы к нему были изъяты сотрудниками СГБ. 

По данному факту 3 ноября 2022 года Военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. 4 ноября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

11 ноября Ачба предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.    

Александр Ачба вину свою не признал, в настоящее время содержится в СИЗО СГБ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 18:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНФЕРЕНЦИЯ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЛА В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.