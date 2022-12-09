СОТРУДНИК МИНОБОРОНЫ ЗАДЕРЖАН ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

В сообщении отправленном ГП на запрос «Нужной Газеты» говорится, что помощник министра обороны по международному военному сотрудничеству Александр Ачба «в неустановленное время, месте и при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрел огнестрельное оружие – пистолет модели «М-57» и боеприпасы к нему в количестве 22 патронов, которые незаконно хранил по месту своего проживания.

28 октября в ходе обследования его дома оружие и боеприпасы к нему были изъяты сотрудниками СГБ.

По данному факту 3 ноября 2022 года Военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. 4 ноября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

11 ноября Ачба предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.

Александр Ачба вину свою не признал, в настоящее время содержится в СИЗО СГБ.