НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, БОЕПРИПАСОВ, КРАЖА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. По факту незаконного приобретения, перевозки и хранения наркотического средства в крупном размере, а так же незаконного приобретения и хранения боеприпасов в отношении жителя с. Атара Очамчырского района возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 223 и ч. 1 ст. 217 УК РА.

Квициния Саид Каптович 1989 г.р. задержан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Сухум сотрудниками отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел, последний управлял автомобилем марки «TOYOTA» за г.н.з. А913СУ.

При осмотре автотранспортного средства сотрудниками милиции были обнаружены и изъяты патроны калибра 7.62 мм, хранящиеся в подлокотнике между передними сидениями. Под сиденьем обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, как впоследствии установлено экспертами, наркотическим средством «каннабис», порядка 10 грамм, что является крупным размером.

Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

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В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум совместно в отделом уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району задержан подозреваемый в совершении хищения чужого имущества.

О краже сотового телефона стоимостью 16.000 рублей в одном из магазинов по улице В. Лакоба в г. Сухум в дежурную часть отдела милиции обратилась жительница столицы 1990 г.р..Сотрудниками милиции незамедлительно были приняты оперативно-розыскные мероприятия и установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался житель с. Ачгуара Берая Гига Гиаевич 1998г.р., который в последствии был задержан в Очамчырском районе. Мужчина в содеянном сознался, похищенное имущество изъято.

В отношении гражданина Берая отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 155 УК РА, последний отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.