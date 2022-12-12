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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ МВД

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:20
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СОВЕЩАНИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ МВД

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба провел еженедельное итоговое совещание с руководителями ведомства, начальниками подразделений центрального аппарата министерства.

О работе МОБ рассказал заместитель министра-начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа который отметил, что усилен контроль над дорожной ситуацией, особенно в выходные дни. Чкадуа доложил, что помимо плановых рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения, особое внимание сотрудники ГАИ уделяют свадебным кортежам, которые зачастую, целенаправленно нарушая скоростной режим, создают помехи для других участников дорожного движения и становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции осведомлены о свадебных торжествах в черте города и за его пределами, им поручено сопровождать кортежи по пути их следования.

Министру также доложили о результатах работы в части перерегистрации гражданского огнестрельного оружия, осуществляемой в рамках исполнения закона «Об оружии». Вальтер Бутба поручил усилить работу в этом направлении.

В ходе совещания был заслушан доклад о криминогенной ситуации в республике и отчет о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях.

В служебном порядке министром даны указания по отдельным направлениям несения службы подразделениями МВД, обеспечению общественного порядка и безопасности в республике.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:24

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