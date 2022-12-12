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Абхазия Информ

ПОЖАР В СЕЛЕ ПСХУ

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:27
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ПОЖАР В СЕЛЕ ПСХУ

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В селе Псху Сухумского района, загорелся частный деревянный дом. Огонь стремительно распространился по помещению. В доме находился хозяин, 1928 года рождения.

ЧП произошло в непосредственной близости от поста погранслужбы СГБ Абхазии. Пограничники вытащили престарелого человека из горящего дома до прибытия пожарных.

Прибывшие на место спасатели пожарно-спасательного поста села Псху оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

В результате пожара деревянный дом выгорел полностью.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:27

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