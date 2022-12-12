ПОЖАР В СЕЛЕ ПСХУ
Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В селе Псху Сухумского района, загорелся частный деревянный дом. Огонь стремительно распространился по помещению. В доме находился хозяин, 1928 года рождения.
ЧП произошло в непосредственной близости от поста погранслужбы СГБ Абхазии. Пограничники вытащили престарелого человека из горящего дома до прибытия пожарных.
Прибывшие на место спасатели пожарно-спасательного поста села Псху оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
В результате пожара деревянный дом выгорел полностью.