ПОЖАР В СЕЛЕ БЗЫПТА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В селе Бзыпта Гагрского района, загорелся частный одноэтажный дом. Пожарные ПСО города Гагра выехали к месту ЧП в 12 часов 36 минут. Однако к их приезду дом был полностью в огне.