ПОЖАР В СЕЛЕ БЗЫПТА
Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:27
Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В селе Бзыпта Гагрского района, загорелся частный одноэтажный дом. Пожарные ПСО города Гагра выехали к месту ЧП в 12 часов 36 минут. Однако к их приезду дом был полностью в огне.
Стены дома были обиты дранкой, что способствовало быстрому распространению огня.
Пламя тушили два пожарных расчёта, однако спасти строение от полного выгорания не удалось.
Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.