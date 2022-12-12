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Абхазия Информ

ПОЖАР В СЕЛЕ БЗЫПТА

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:27
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ПОЖАР В СЕЛЕ БЗЫПТА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В селе Бзыпта Гагрского района, загорелся частный одноэтажный дом. Пожарные ПСО города Гагра выехали к месту ЧП в 12 часов 36 минут. Однако к их приезду дом был полностью в огне.

Стены дома были обиты дранкой, что способствовало быстрому распространению огня.

Пламя тушили два пожарных расчёта, однако спасти строение от полного выгорания не удалось.

Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:29

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