«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ «КУБОК ГОРОДА СУХУМ»

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В.Багапш завершился традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум». Турнир стартовал 9 декабря, в нем приняли участие 7 команд из Гагры, Пицунды, Ачандары, Очамчыры, Гулрипша, РДЮСШ и города Сухум.

Команда столицы состояла из спортсменов секции волейбола Управления по делам молодежи и спорта.

По результатам финальных игр, на первое место вышла команда «Сухум Спартак». Второе место у команды «Ачандара», а на третьем команда «Пицунда».

Главный судья соревнований Олег Лакрба.

Организаторы турнира МУ Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.