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Абхазия Информ

«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ «КУБОК ГОРОДА СУХУМ»

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:34
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«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ «КУБОК ГОРОДА СУХУМ»

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В.Багапш завершился традиционный открытый турнир по волейболу «Кубок города Сухум». Турнир стартовал 9 декабря, в нем приняли участие 7 команд из Гагры, Пицунды, Ачандары, Очамчыры, Гулрипша, РДЮСШ и города Сухум.

Команда столицы состояла из спортсменов секции волейбола Управления по делам молодежи и спорта.

По результатам финальных игр, на первое место вышла команда «Сухум Спартак». Второе место у команды «Ачандара», а на третьем команда «Пицунда».

Главный судья соревнований Олег Лакрба.

Организаторы турнира МУ Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:36

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