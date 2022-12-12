В НОВОМ АФОНЕ СТАРТОВАЛ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА ПРИЗЫ МУССЫ ЭКЗЕКОВА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Новом Афоне стартовал X Международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта СССР, президента клуба «Абаза», председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова. Соревнования приурочены к 10-летию спортивного клуба «Абаза».

На церемонии открытия турнира участников и гостей поприветствовали начальник спортивного отдела Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Жанна Зантария, председатель ВС ВААК Мусса Экзеков, президент Национального Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

Среди гостей мероприятия были чемпион Европы, мастер спорта международного класса Раш Хутаба, заслуженный тренер Абхазии по вольной борьбе Дзука Бения, мастер спорта СССР по вольной борьбе, исполнительный директор клуба вольной борьбы «Абаза» Леонид Боджгуа, чемпион СССР Зураб Цоцория, заслуженный тренер Республики Абхазия по футболу Панает Яланчиди, глава администрации города Новый Афон Темур Отырба и его заместитель Беслан Харабуа, экс-министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзяпшба.

Церемония открытия турнира началась с парада участников, а продолжилась национальными танцами и песнями, которые исполнили участники танцевального коллектива «Адац» и певица Инесса Григолия.

Соревнования проходят среди 130 спортсменов 2010-2011, 2007-2009 годов рождения и взрослых из Кабардино-Балкарской Республики, Адыгеи, Иванова, Москвы, Калининграда, Сочи, Республики Дагестан и всех районов Республики Абхазия. Участники будут соревноваться в 15 весовых категориях.

По словам Джарназа Бения в турнире принимают участие настоящие профессионалы, среди которых чемпионы российских и мировых первенств. Имена победителей станут известны после финальных соревнований.

Главный судья турнира, судья международной категории Алихан Карацев.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.