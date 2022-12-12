Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Абхазский профессиональный боксер Аслан Бигвава проведет свой первый дебютный рейтинговый бой, сообщает Федерация профессионального бокса Абхазии. Спортсмен выступит в рамках вечера бокса «Дерись и побеждай!», который пройдет 17 декабря в РК «Академия» ВТБ в Москве.

Ивент 74, организованный промоутерской компанией Shamo Boxing Promotion. В прямом эфире бои покажут телеканалы «Матч Боец» (16:30 мск) и «Матч ТВ» (21:45 мск).