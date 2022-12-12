ЭНРИ МУКБА – ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ФУТБОЛУ

Чемпионат проходил с апреля по ноябрь в Сочи. В нем принимали участие 16 команд, а сам розыгрыш турнира проходил в два этапа. В первом все команды сыграли по схеме «каждый с каждым» в один круг, а во втором этапе восемь первых мест образовали Высшую лигу, а восемь команд со второй части турнирной таблицы боролись за медали Первой лиги. Во втором этапе каждая из восьмерок сыграла еще в один круг и определила итоговое положение команд.

По итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд и продолжила борьбу за чемпионство. Набрав 21 очко абхазская команда заняла четвертое место в турнирной таблице, отстав от бронзового призера турнира команды «Лион» на 2 очка. Первое место заняла команда «Трактор», второе – «Кичмай».

Отметим, что в составе «Трактора» чемпионом Сочи стал абхазский спортсмен Леван Логуа.

Команда Абхазского государственного университета уже второй год принимает участие в турнире, в прошлом сезона наша команда стала серебряным призером чемпионата.

Как отметил главный специалист спортивного отдела Госкомитета Виталий Федоренко в этом году в команде были представлены молодые футболисты 2006 года рождения и старше.