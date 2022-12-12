 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОБЕДА ИГОРЯ АДЛЕЙБА

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 17:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПОБЕДА ИГОРЯ АДЛЕЙБА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Екатеринбурге проходил заключительный в 2022 году турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В первой паре турнира сошлись абхазский боксер Игорь Адлейба и Сардор Музаффаров из Узбекистана. Им предстоял восьми раундовый бой в категории до 66,7 кг.

Игорь Адлейба вышел на ринг в сопровождении певицы Хиблы Мукба, которая исполнила песню на абхазском языке «Моя лучшая страна».

В стартовом раунде Игорь значительно превзошел своего соперника по ударам. Музаффаров пытался включать прессинг, теснил Игоря, но Адлейба здорово перемещался и атаковал сериями как по корпусу, так и по голове. Сардор же практически не выбрасывал удары, а просто следовал за соперником. Во втором раунде Музаффаров стал больше раскрываться, при этом больше и точнее по-прежнему атаковал Адлейба. Игорь выбрасывал много мощных ударов, которые Сардор принимал на себя.

После двух раундов угол Музаффарова отказался выпускать своего боксера на ринг, рефери зафиксировал победу Игоря Адлейба техническим нокаутом.

Для Игоря Адлейба эта четырнадцатая победа. Он дебютировал в боксе в 2017 году и уже через два года стал чемпионом мира WBO среди молодежи, является обладателем Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). На профессиональном ринге он провел 16 поединков, на счету спортсмена 14 побед и 2 ничьи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 17:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭНРИ МУКБА – ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ФУТБОЛУ СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ ФОРМАТЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.