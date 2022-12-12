ПОБЕДА ИГОРЯ АДЛЕЙБА

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ . В Екатеринбурге проходил заключительный в 2022 году турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В первой паре турнира сошлись абхазский боксер Игорь Адлейба и Сардор Музаффаров из Узбекистана. Им предстоял восьми раундовый бой в категории до 66,7 кг.

Игорь Адлейба вышел на ринг в сопровождении певицы Хиблы Мукба, которая исполнила песню на абхазском языке «Моя лучшая страна».

В стартовом раунде Игорь значительно превзошел своего соперника по ударам. Музаффаров пытался включать прессинг, теснил Игоря, но Адлейба здорово перемещался и атаковал сериями как по корпусу, так и по голове. Сардор же практически не выбрасывал удары, а просто следовал за соперником. Во втором раунде Музаффаров стал больше раскрываться, при этом больше и точнее по-прежнему атаковал Адлейба. Игорь выбрасывал много мощных ударов, которые Сардор принимал на себя.

После двух раундов угол Музаффарова отказался выпускать своего боксера на ринг, рефери зафиксировал победу Игоря Адлейба техническим нокаутом.

Для Игоря Адлейба эта четырнадцатая победа. Он дебютировал в боксе в 2017 году и уже через два года стал чемпионом мира WBO среди молодежи, является обладателем Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). На профессиональном ринге он провел 16 поединков, на счету спортсмена 14 побед и 2 ничьи.