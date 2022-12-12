СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ ФОРМАТЕ

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ . Круглый стол о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Республикой Абхазия и Республикой Крым прошел в Сухуме. Со стороны Абхазии участие в круглом столе приняли: врио председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Мадина Воуба, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Национального Олимпийского комитета Валерий Аршба, президент Федерации каратэ-до Шотокан Казэ Ха, вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха Ахра Абухба, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр Юрий Логуа, директор детско-юношеской спортивной школы г. Гагра Эдгар Крия и заместитель директора ДЮСШ г. Гагра Иван Моисеенко.

Со стороны Республики Крым: министр спорта Ольга Торубарова, первый замминистра Сергей Гниздыло, помощник министра Дмитрий Падян, директор ГБУ «Спортивная школа № 4» Владимир Олейник, директор ГБУ «Спортивная школа № 5» Денис Ким, первый заместитель генерального директора АО «Санаторий «Москва-Крым» Анна Кузьминых и соучредитель футбольного клуба «ФК «ЮБК-АЛУСТОН» Максим Бобырев.

Открывая заседание, Мадина Воуба поприветствовала всех участников круглого стола.

«Абхазию и Крым связывают узы дружбы, уважения и доверия и сегодняшнее событие, я уверена, будет способствовать укреплению братских связей между нашими народами, а наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Сегодня мы собрались, чтоб обсудить дальнейшие планы по сотрудничеству в сфере спорта между нашими республиками. Думаю, что выступающие сегодня выскажут свое мнение и свои идеи», – отметила она.

Затем Воуба рассказала о деятельности Госкомитета.

«На сегодняшний день в Госкомитете развивается 26 видов спорта, в среднем в течение года проводится около 200 мероприятий различного ранга, также наши спортсмены выезжают на различные соревнования. У нас в стране очень много молодых и перспективных спортсменов, есть чемпионы мира и Европы по разным видам спорта (вольная борьба, бокс, восточные единоборства, шахматы, футбол и другие). Функционируют федерации по видам спорта, которые тесно сотрудничают с Госкомитетом, проводятся совместные мероприятия. Также в Абхазии функционируют Национальный олимпийский и паралимпийский комитеты», – сказала она.

В завершении своего выступления Воуба выразила уверенность, что по итогам сегодняшней встречи у присутствующих появится возможность поделиться опытом, наметить определенные направления и задачи сотрудничества.

«Вы – наша дружественная республика, мы будем прилагать все усилия, чтобы наши встречи принесли плоды на благо наших республик, во благо подрастающего поколения», – подчеркнула Воуба.

В свою очередь Ольга Торубарова отметила, что они приехали в Абхазию для развития дружественных отношений и спортивного воспитания подрастающих поколений.

«Абхазия для меня не чужая страна, мой отец родился в Абхазии, здесь работали мои дедушка и бабушка, пока не были переведены по службе. Сейчас наша главная задача – выстроить новый вектор наших взаимоотношений. И хотелось бы, чтобы эти взаимодействия строились в условиях дружбы и созидания», – отметила Торубарова.

Она подчеркнула, что международные отношения не только в области спорта, но и во всех сферах деятельности очень важны, в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир всех поколений и времен.

«Это самая важная задача людей, которые находятся на сегодняшний день у власти, и неважно, какая сфера деятельности имеется», – отметила Торубарова.

Далее все участники круглого стола рассказали о деятельности своих структур, обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества.

В завершении встречи стороны обменялись контактами, чтобы в дальнейшем продолжить взаимодействие и выразили надежду на успешное развитие сотрудничества.

Затем делегация из Крыма посетила Национальный Олимпийский комитет, где их тепло встретил президент НОК Валерий Аршба, а также побывала на сухумском стадионе «Динамо».