 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ ФОРМАТЕ

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 18:00
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ ФОРМАТЕ

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Круглый стол о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Республикой Абхазия и Республикой Крым прошел в Сухуме. Со стороны Абхазии участие в круглом столе приняли: врио председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Мадина Воуба, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Национального Олимпийского комитета Валерий Аршба, президент Федерации каратэ-до Шотокан Казэ Ха, вице-президент Международной Федерации каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха Ахра Абухба, директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр Юрий Логуа, директор детско-юношеской спортивной школы г. Гагра Эдгар Крия и заместитель директора ДЮСШ г. Гагра Иван Моисеенко.

Со стороны Республики Крым: министр спорта Ольга Торубарова, первый замминистра Сергей Гниздыло, помощник министра Дмитрий Падян, директор ГБУ «Спортивная школа № 4» Владимир Олейник, директор ГБУ «Спортивная школа № 5» Денис Ким, первый заместитель генерального директора АО «Санаторий «Москва-Крым» Анна Кузьминых и соучредитель футбольного клуба «ФК «ЮБК-АЛУСТОН» Максим Бобырев.

Открывая заседание, Мадина Воуба поприветствовала всех участников круглого стола.

«Абхазию и Крым связывают узы дружбы, уважения и доверия и сегодняшнее событие, я уверена, будет способствовать укреплению братских связей между нашими народами, а наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Сегодня мы собрались, чтоб обсудить дальнейшие планы по сотрудничеству в сфере спорта между нашими республиками. Думаю, что выступающие сегодня выскажут свое мнение и свои идеи», – отметила она.

Затем Воуба рассказала о деятельности Госкомитета.

«На сегодняшний день в Госкомитете развивается 26 видов спорта, в среднем в течение года проводится около 200 мероприятий различного ранга, также наши спортсмены выезжают на различные соревнования. У нас в стране очень много молодых и перспективных спортсменов, есть чемпионы мира и Европы по разным видам спорта (вольная борьба, бокс, восточные единоборства, шахматы, футбол и другие). Функционируют федерации по видам спорта, которые тесно сотрудничают с Госкомитетом, проводятся совместные мероприятия. Также в Абхазии функционируют Национальный олимпийский и паралимпийский комитеты», – сказала она.

В завершении своего выступления Воуба выразила уверенность, что по итогам сегодняшней встречи у присутствующих появится возможность поделиться опытом, наметить определенные направления и задачи сотрудничества.

«Вы – наша дружественная республика, мы будем прилагать все усилия, чтобы наши встречи принесли плоды на благо наших республик, во благо подрастающего поколения», – подчеркнула Воуба.

В свою очередь Ольга Торубарова отметила, что они приехали в Абхазию для развития дружественных отношений и спортивного воспитания подрастающих поколений.

«Абхазия для меня не чужая страна, мой отец родился в Абхазии, здесь работали мои дедушка и бабушка, пока не были переведены по службе. Сейчас наша главная задача – выстроить новый вектор наших взаимоотношений. И хотелось бы, чтобы эти взаимодействия строились в условиях дружбы и созидания», – отметила Торубарова.

Она подчеркнула, что международные отношения не только в области спорта, но и во всех сферах деятельности очень важны, в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир всех поколений и времен.

«Это самая важная задача людей, которые находятся на сегодняшний день у власти, и неважно, какая сфера деятельности имеется», – отметила Торубарова.

Далее все участники круглого стола рассказали о деятельности своих структур, обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества.

В завершении встречи стороны обменялись контактами, чтобы в дальнейшем продолжить взаимодействие и выразили надежду на успешное развитие сотрудничества.

Затем делегация из Крыма посетила Национальный Олимпийский комитет, где их тепло встретил президент НОК Валерий Аршба, а также побывала на сухумском стадионе «Динамо».

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОБЕДА ИГОРЯ АДЛЕЙБА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.