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Абхазия Информ

СОКРАТУ РАЧЕВИЧУ ДЖИНДЖОЛИЯ – 85 ЛЕТ

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 18:48
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СОКРАТУ РАЧЕВИЧУ ДЖИНДЖОЛИЯ – 85 ЛЕТ

Сухум. 12 декабря 2022. Абхазия-Информ. 11 декабря видному государственному и политическому деятелю, спикеру Парламента первого и второго созывов Сократу Рачевичу Джинджолия исполнилось 85 лет.  Президент Абхазии Аслан Бжания наградил Сократа Джинджолия орденом «Ахьдз-Апша» I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение в Абхазии  и становление Абхазской государственности.

Торжественная церемония награждения прошла в Администрации президента  

Поздравляя юбиляра с 85-летием и наградой, глава государства сказал: «Сократ Рачевич, я с большим удовольствием подписал этот Указ. Вы заслуженно получили эту награду –   орден «Ахьдз-Апша» I степени. Это очень приятно, что у нас есть такие старшие, как Вы. Мы ценим и уважаем труд, который Вы вложили в становление нашего государства. Этот труд бесценен. Дай вам Бог здоровья и сил».

Бжания также отметил, что некоторые из множества подписываемых им указов нравятся людям, некоторые не очень.

«Но подписание этого указа было одобрено и принято всеми, поскольку все жители нашей страны знают Вас, как добропорядочного человека и патриота своей страны», – подчеркнул Бжания.

Сократ Джинджолия поблагодарил главу государства за поздравления.

«В те тяжелые времена я сам не смог бы ничего сделать, мы вместе с моими соратниками выполняли свой долг, не жалея сил. Я думаю, у нас получилось немало, но многое еще впереди», – сказал Джинджолия.

Принимая награду, Сократ Рачевич сказал: «Я отношу её не только к своим заслугам, но и к заслугам всех тех, с кем мне пришлось жить и работать в первые годы после выборов первого созыва Парламента, в годы войны и после. Мне пришлось пройти многое вместе с ними. Самое главное, на чём основывается наша государственность — это люди, которые с оружием в руках защитили нашу страну. Мы будем помнить каждого поименно, потому что благодаря их мужеству и самоотверженности сегодня мы живём и развиваемся. Мы должны сделать всё, чтобы память о них не была омрачена, чтобы та Абхазия, ради которой они отдали жизни, была построена – независимая и процветающая», – подытожил Джинджолия.

Глава государства также преподнёс в подарок юбиляру традиционный абхазский башлык.

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Сократ Рачевич Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в с. Агубедиа, Очамчирского района, Абхазской АССР.

Окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета Сухумского педагогического института.

В 1956-1959 служил в Советской Армии. После увольнения в запас работал на Тварчальской ГРЭС, в 1967 избран секретарём Ткварчальского горсовета.

С 1985 стал работать в Ткварчальском горкоме КПСС заведующим отделом агитации и пропаганды.

В 1988-1992 – главный редактор газеты «Ткварчальский горняк».

В 1991 году избран депутатом Верховного Совета, в 1992 стал заместителем председателя ВС Абхазии.

С 1993-1993 премьер-министр и министр иностранных дел Абхазии. Возглавлял официальную делегацию Абхазии на мирных переговорах в Женеве.

1994-2002 – спикер Народного собрания Республики Абхазия.

Во время президентских выборов 2004 года Джинджолия возглавлял предвыборную команду кандидата от оппозиции Сергея Багапш.

После выборов стал главой Сухумского филиала Кавказского института демократии.

С 2016 года председатель комиссии Общественной палаты Абхазии по развитию общественного диалога и местному самоуправлению. 

В 2010 году награждён российским Орденом Дружбы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 19:00

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