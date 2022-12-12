ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»

Сухум. 12 декабря 2022. Абхазия-Информ. На очередном рабочем заседании парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось обсуждение проекта закона «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию».
Инициаторы данного законопроекта предлагают наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию в соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 «О государственном регулировании цен» для всех категорий потребителей в Республике Абхазия.
Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков, в независимости от категории потребления, не может быть выше тарифа, действующего для соответствующей категории плательщиков на территории Республики Абхазия на 1 декабря 2022 года. В случае принятия закон вступит в силу с даты опубликования и будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии в первом чтении.