ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»

Сухум. 12 декабря 2022. Абхазия-Информ. На очередном рабочем заседании парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось обсуждение проекта закона «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию». Инициаторы данного законопроекта предлагают наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию в соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 «О государственном регулировании цен» для всех категорий потребителей в Республике Абхазия.