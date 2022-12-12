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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 18:53
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ»

Сухум. 12 декабря 2022. Абхазия-Информ. На очередном рабочем заседании парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям состоялось обсуждение проекта закона «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию».

Инициаторы данного законопроекта предлагают наложить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию в соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 «О государственном регулировании цен» для всех категорий потребителей в Республике Абхазия.

Также предлагается установить, что тариф на электроэнергию для плательщиков, в независимости от категории потребления, не может быть выше тарифа, действующего для соответствующей категории плательщиков на территории Республики Абхазия на 1 декабря 2022 года. В случае принятия закон вступит в силу с даты опубликования и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 18:58

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