«МОТИВ» УРОНИЛ ЦЕНЫ НА ИНТЕРНЕТ В АБХАЗИИ ДО УРОВНЯ РОССИЙСКИХ

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ . В преддверии новогодних каникул сотовый оператор «Мотив» значительно снижает стоимость услуг в роуминге для путешествующих в Республику Абхазия. Это направление является самым популярным у абонентов компании после Турции и Казахстана по итогам 2021/22 годов.

С 14 декабря при регистрации в сети абхазского оператора «А-мобайл» один мегабайт трафика обойдется абонентам «Мотива» в 20 копеек, что соразмерно стоимости мобильного интернета в поездках по России. Удешевление в разы стало результатом договоренностей уральского сотового оператора с роуминг-партнером «А-мобайл», отметили в пресс-службе ТКГ «Мотив».

Вдвое дешевле будут и разговоры в международном роуминге: стоимость минуты во время входящего звонка составит 4 рубля, исходящего вызова на номера РФ – 15 рублей.

Со стоимостью остальных услуг связи при нахождении в Абхазии можно ознакомиться на сайте в разделе «Роуминг». Выход в интернет на территории сопредельного государства доступен абонентам только при подключении к роуминг-партнеру «А-мобайл». Для подключения необходимо вручную выбрать идентификатор «289-88» или A-mobile.

Помощь и ответы на вопросы об услугах связи абоненты «Мотива» могут получить, написав в Telegram, WhatsApp или позвонив в контакт-центр по номеру +7 (343) 269-00-08 (при нахождении в международном роуминге звонок платный).