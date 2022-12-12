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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Понедельник, 12 декабря 2022 19:08
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Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. 

Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 12 декабря 2022 19:12

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