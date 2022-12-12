УТВЕРЖДЕН СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛИМИТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Новости Понедельник, 12 декабря 2022 19:08
Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил состав Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Председателем комиссии назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств республики.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.