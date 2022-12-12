В РУСДРАМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СОФИЧКА»

Сухум.12 декабря 2022. Абхазия-Информ . В Государственном русском театре драмы 9 и 10 декабря при аншлагах прошли премьерные показы спектакля «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера. Режиссер спектакля Елена Одинцова, которая несколько назад поставила дипломный спектакль для студентов абхазского курса Театрального института им. Б. Щукина, удостоившись премии литературного конкурса Фазиля Искандера за инсценировку произведения. Нынешняя постановка основана на той постановке, но спектакль совершенно новый с декорациями Виталия Кацба, костюмами Наташи Шпановой и профессиональным светом Константина Удовиченко.

Сухумский русский театр в дни премьер стал местом концентрации всего абхазского – культуры, истории, музыки, литературы, языка и этноса. Здесь поставили спектакль, рассказывающий через судьбу абхазской девушки Софички о трагических страницах истории республики, инсценировали повесть писателя воспевшего Абхазию и сделавшего ее частью мировой литературы, со сцены наравне с русским текстом Фазиля Искандера звучал и реплики актеров на абхазском языке. А посмотреть «Софичку» помимо постоянных зрителей в РУСДРАМ, по их признанию, впервые пришли многие абхазы, среди которых и довольно известные в стране люди.

В фойе театра на фоне инсталляции фотографии Фазиля Искандера звучала абхазская народная музыка в исполнении Софии Кисековой и Саиды Алтейба, которые играли на народных инструментах. В тихом гуле, переговаривающихся в ожидании начала спектакля, превалировала абхазская речь. И если на мгновение закрыть глаза, могло показаться, что все это происходит в Абхазском театре.

И по поводу всего этого еще на пресс-конференции, посвященной премьере «Софички», гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба с некоторой долей иронии поделился, что ему порой приходится сталкиваться с критикой «двух противоположных полюсов» – одни говорят, что чуть ли не «в ущерб национальной культуре» Русский театр слишком популярен и успешен, другие же полагают, что Хинтба излишне «встроил» РУСДРАМ в культурный контекст Абхазии.

«Это уникальная ситуация, доказывающая на сто процентов правильность того направления, которое мы избрали. Потому что любой театр, и неважно на каком языке он работает – это всегда кросскультурное явление. Мы имеем честь называться Русским театром, так как работаем на великом русском языке и в традиции русской театральной школы. Но ведь самое главное то, что зритель видит и слышит со сцены, то, какие ценности и смыслы театр доносит до него, и то, чтобы это задевало зрителя, заставляло думать, будило в нем эмоции, чувства, размышления. Именно такой театр интересен зрителям, и он является неотъемлемой частью культуры того общества, в котором он существует. Значит, мы на правильном пути и спектакль «Софичка» будет в очередной раз подтверждать правильность выбранного нами курса», – предрек Ираклий Хинтба.

Подтверждением слов руководителя самого успешного и посещаемого театра республики стали отзывы первых зрителей премьерного спектакля – театральных деятелей и работников культуры, которые отмечали, что гендиректор РУСДРАМа в очередной раз просчитал актуальность и своевременность постановки.

«Софичку» надо смотреть всем, потому что живем в то время, когда черствеем к проявлению человеческих чувств. В повести Фазиля передана палитра всех чувств, которые свойственны человеку. И сам код спектакля для нас очень близок, это не европейская драма, а близкая к нашей коже тема. Услышав фразу, которую сказал Шамиль: «Я не отомстил за своего брата, и теперь не уважают наш род», мы понимаем, что за скобками. Гендиректор театра Ираклий Хинтба опять угадал актуальность постановки. Сегодня, как никогда, нам нужно возвращение к общечеловеческим ценностям. И «Софичка» нам это дарит», – отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Народная артистка Абхазии Виолетта Маан назвала новый спектакль РУСДРАМа великим и призналась, что от переполняющих эмоций ей трудно выразить чувства словами.

«Мне даже трудно говорить, настолько впечатлила новая постановка в Театре Искандера. Настолько это глубоко! О величии Фазиля Искандера давно всем известно, но благодарю коллектив театра, который занимается популяризацией его произведений. Они создали великий спектакль, которым еще раз увековечили имя Фазиля Искандера. Безумно рада появлению такой постановки, он должен существовать долго, спектакль, который говорит об абхазах! Можно каждого актера выделить, но, безусловно, главная героиня – Аманда Кварацхелия, исполнительница роли Софички. Через всю свою душу, через всё своё человеческое существование пронесла эту роль. Я благодарна всей труппе, постановочной команде, и в первую очередь, гендиректору Ираклию Хинтба. Поздравляю со спектаклем. Желаю актерам, моим молодым коллегам, сил и возможностей добиться самых высоких достижений в профессии. Срыкэыхшоуп!» – сказала примадонна Абхазского театра.

Слова напутствия актерам и театру в телефонном разговоре из Москвы высказала вдова Фазиля Искандера – Антонина Хлебникова-Искандер.

«Я очень тронута, рада и счастлива, что именно «Софичку» сейчас поставили в театре. Дай Бог хорошей судьбы спектаклю, и чтобы люди его полюбили, и чтобы курортники, приезжающие в Абхазию, посмотрев «Софичку», проникались осознанием крупности личной судьбы абхазской женщины. Искандером это передано удивительно. Потому что нельзя сказать, что Софичка страдалица. Нет. Это очень твердый, достойный человек, очень сильный женский характер. Я считаю, что роль абхазской женщины очень большая и никакой забитости никогда не было и нет. Когда Фазиль еще молоденькой меня повез в абхазскую деревню, я увидела, что это внешнее выражение обычаев, женщина как бы в тени мужчин. На самом деле они раскованные, каждая на своем месте, они живут с таким достоинством, что внутренне я даже позавидовала, что у них роль не просто хозяйки, которая прислуживает за столом, особо не вступая в разговор. Наоборот, я увидела, насколько они свободны, и юмор у них свой. И все это осознала, наблюдая за окружающими в Абхазии, и особенно через повесть «Софичка», что перед абхазской женщиной я снимаю шляпу. Это сильные и достойные женщины! Молодцы вы и поклон до земли за «Софичку», что его поставили. Рекламируйте спектакль, чтобы он вошел в круг описания абхазской жизни, абхазского эпоса, маленького, но древнейшего народа. Успехов от души желаю и поздравляю весь коллектив театра! И всех абхазов поздравляю с премьерой, потому что я считаю, что это будет значимая постановка»», – сказала Антонина Искандер.

Спектакль «Софичка» – вторая премьера 42-го театрального сезона. В нем заняты актеры – Аманда Кварацхелия (Софичка), Рубен Депелян (Дядя Кязым), Эмиль Петров (Нури, брат Софички), Руслан Жиба (Роуф), Осман Абухба (Шамиль, брат Роуфа), Люпчо Спасов (Хасан, отец Роуфа и Шамиля и Начальник кенгурского НКВД), Ирина Делба (Камачич, жена Шамиля), Милана Ломия (Тетя Маша), Кирилл Шишкин (Бригадир и Председатель колхоза в Сибири), Дарья Костина (Тетя Катя и секретарь начальника НКВД), Мурад Халимбеков (Следователь), Лоида Тыркба (Зарифа, дочь Шамиля и Камачич), Екатерина Барышева (Нуца, жена Кязыма), з.а Абхазии Джамбул Жордания (председатель колхоза «Чегем»).

Материал подготовила Амра Амичба.