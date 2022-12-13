ЖИЗНЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НИХ САМИХ

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УВД по г. Сухум продолжают встречи с учащимися школ с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью работы ПДН. Сотрудники настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. Однако, в последнее время проблема курения табака, никотинсодержащих и электронных сигарет приобретает серьезные масштабы. Усугубляет ситуацию и тот факт, что электронные сигареты сегодня находятся в свободном доступе для школьников. МВД планирует предпринимать меры для ограничения доступа несовершеннолетних к приобретению электронных сигарет.

Одной из наиболее актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышения эффективности их профилактики.

Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили основные правила поведения в школе и за ее пределами. Инспекторы ежедневно проводят работу с учащимися школ, однако сотрудники напоминают молодым людям, что их жизнь зависит только от них самих.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.