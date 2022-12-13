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Абхазия Информ

ЖИЗНЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НИХ САМИХ

Новости Вторник, 13 декабря 2022 18:49
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ЖИЗНЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НИХ САМИХ

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УВД по г. Сухум продолжают встречи с учащимися школ с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических бесед является неотъемлемой частью работы ПДН. Сотрудники настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Они напомнили школьникам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. Однако, в последнее время проблема курения табака, никотинсодержащих и электронных сигарет приобретает серьезные масштабы. Усугубляет ситуацию и тот факт, что электронные сигареты сегодня находятся в свободном доступе для школьников. МВД планирует предпринимать меры для ограничения доступа несовершеннолетних к приобретению электронных сигарет.

Одной из наиболее актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышения эффективности их профилактики.

Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и ребята запомнили основные правила поведения в школе и за ее пределами. Инспекторы ежедневно проводят работу с учащимися школ, однако сотрудники напоминают молодым людям, что их жизнь зависит только от них самих.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 13 декабря 2022 18:55

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