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Абхазия Информ

ИНАР КЕТИЯ СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ КУБКА РОССИИ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ МОСКВЫ

Новости Вторник, 13 декабря 2022 18:56
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ИНАР КЕТИЯ СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ КУБКА РОССИИ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ МОСКВЫ

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. 10-11 декабря в Майкопе прошел командный Кубок России по вольной борьбе среди мужчин на призы главы Республики Адыгея, приуроченный к празднованию 100-летия государственности Республики Адыгея.

В соревнованиях приняли участие команды Чечни, Дагестана, Бурятии, Крыма, Красноярского края, Москвы и Республики Северная Осетия.

Бронзовым призером соревнований стала команды Москвы, в составе которой выступал абхазский спортсмен Инар Кетия. В матчевой встрече за третье место борцы из Москвы победили представителей Чеченской Республики со счетом 6:4. Победителем стала команда Республики Дагестан, на вторую ступень пьедестала почета поднялась сборная Республики Северная Осетия – Алания.

Абхазский спортсмен выступал в весовой категории 70 килограммов одержал победы во всех схватках турнира.

Инар Кетия – победитель первенств России, мира и Европы среди юношей (2017), бронзовый призер первенства России среди юниоров (2018, 2019, 2020, 2021), многократный победитель всероссийских и международных турниров. Абхазский спортсмен тренируется в Москве под руководством тренера Анатолия Маргиева. Является воспитанником заслуженного тренера Абхазии Дзуки Бения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 13 декабря 2022 18:57

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