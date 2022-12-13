40 ЛЕТ НАЗАД ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ИГРОК СБОРНОЙ СССР ВИТАЛИЙ ДАРАСЕЛИЯ

Мастер спорта СССР международного класса, легендарный футболист Виталий Дараселия родился в городе Очамчире 9 января 1957 года (по официальной версии – 9 октября).

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Легендарный абхазский футболист, игрок сборной СССР по футболу Виталий Дараселия трагически погиб 40 лет назад в автокатастрофе. Ему было всего 25 лет.

Безусловный талант будущей звезды первым обнаружил очамчирский тренер Бондо Какубава. Дараселия начал свой профессиональный путь в местной команде «Амирани».

Свой дебютный матч за тбилисское «Динамо» в чемпионате СССР Дараселия сыграл в мае 1975 года против ташкентского «Пахтакора».

Настоящем героем «Динамо» абхазский футболист стал в финальном матче одного из европейских турниров УЕФА «Кубок кубков». В заключительной встрече турнира, которая проходила в Дюссельдорфе 13 мая 1981 года, «Динамо» встретилось с командой «Карл Цейсс» из немецкого города Йен. Победный гол в этом матче за три минуты до конца основного времени забил именно Виталий Дараселия. Этот красивейший гол считается легендарным, он принес советской команде Кубок кубков, и сделал Виталия героем всесоюзного масштаба.

Виталий Дараселия является чемпионом Европы среди юношеских сборных (1976), чемпионом Европы среди молодёжных сборных (1980). Участник чемпионата мира 1982 года в Испании в составе национальной сборной СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА (1981), чемпион СССР (1978), обладатель Кубка СССР (1976, 1979).

В 1978–1982 годах 5 раз входил в списки 33-х лучших футболистов СССР.

Виталий Дараселия в составе тбилисского «Динамо» в официальных клубных турнирах СССР и УЕФА провел 249 матчей, забил 34 мяча.

За сборную СССР провел 22 матча, забил 3 мяча.

Гибель Виталия Дараселия – утрата для советского футбола. Футболист трагически погиб 13 декабря 1982 года в автокатастрофе. Ему было всего 25 лет. Автомобиль, которым он управлял, упал с обрыва недалеко от города Зестафони. До сих пор неизвестна причина случившегося. Тысячи людей провожали в последний путь Виталия Дараселия. Похоронен в Очамчыре. Стадион в городе носит имя футболиста.