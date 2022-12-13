РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства и Администрации президента.
В ходе совещания рассмотрены вопросы социально-экономического развития, энергообеспечения и реализации Инвестпрограммы.
Участники совещания доложили о ходе реализации решений и исполнения поручений главы государства на местах.
Также обсуждался вопрос формирования и отправки гуманитарной помощи для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Аслан Бжания подчеркнул необходимость усиления взаимодействие органов, отвечающих за исполнение данных президентом поручений.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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