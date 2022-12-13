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Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 13 декабря 2022 19:02
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством   правительства и Администрации президента.

В ходе совещания рассмотрены вопросы социально-экономического развития, энергообеспечения и реализации Инвестпрограммы.

Участники совещания доложили о ходе реализации решений и исполнения поручений главы государства на местах.

Также обсуждался вопрос формирования и отправки гуманитарной помощи для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.  

Аслан Бжания подчеркнул необходимость усиления взаимодействие органов, отвечающих за исполнение данных президентом поручений.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 декабря 2022 19:25

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