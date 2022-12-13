РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

В ходе совещания рассмотрены вопросы социально-экономического развития, энергообеспечения и реализации Инвестпрограммы.

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел еженедельное рабочее совещание с руководством правительства и Администрации президента.

Участники совещания доложили о ходе реализации решений и исполнения поручений главы государства на местах.

Также обсуждался вопрос формирования и отправки гуманитарной помощи для детей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Аслан Бжания подчеркнул необходимость усиления взаимодействие органов, отвечающих за исполнение данных президентом поручений.

Об этом сообщает сайт главы государства.