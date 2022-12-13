СОГЛАСОВАНЫ ОБЪЁМЫ ПОСТАВОК В АБХАЗИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Согласованы объемы поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления Республики Абхазия, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин на 2023 год.

В соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года министерство энергетики Российской Федерации, министерство экономического развития Российской Федерации и министерство экономики Республики Абхазия определяют, что объемы поставок российских нефтепродуктов для внутреннего потребления Республики Абхазия, осуществляемых без взимания вывозных таможенных пошлин, в 2023 году составляют:

бензин автомобильный с октановым числом менее 95 (по исследовательскому методу) – 46 тыс. тонн;

бензин автомобильный с октановым числом менее 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу) – 13 тыс. тонн;

дизельное топливо – 20 тыс. тонн;

битум нефтяной – 7 тыс. тонн.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.