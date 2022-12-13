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Абхазия Информ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РУКАХ ЖЕНЩИН

Новости Вторник, 13 декабря 2022 19:28
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РУКАХ ЖЕНЩИН

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. На прошлой неделе в Сухуме прошел Женский Форум. Для участия в нем  съехались женщины со всех районов Абхазии. Ведь обсудить темы, которые в большей степени касаются женщин, получается редко. Начали с сообщения сотрудницы Центра стратегических исследований Нателлы Акаба. Рассказ о положении женщины в традиционной абхазской семье она завершила обзором места женщины в современном обществе. К сожалению, многолетние проблемы так и не решаются. Хотя общественная организация «Ассоциация женщин Абхазии», стоявшая у истоков женского движения, много сделала для их лоббирования и решения на всех уровнях. И уже следующие спикеры развили эти положения.

Так журналистка Анаид Гогорян рассказала, как сегодня обстоят дела с женщинами во власти. Тем, кто задумывается об этом, очевидно, что далеко не все в порядке. Но большинство не видит в этом проблему. В том числе и депутаты прошлого и нынешнего созывов, которых Анаид Гогорян опрашивала. В Кабинете министров одна женщина – Кристина Озган. В парламенте две, в прошлом созыве была одна. Слабое утешение, что суды у нас во многом «женские». 

Тема представленности женщин во власти была в числе самых обсуждаемых. Сегодня доступ к власти на любом уровне означает  - доступ к ресурсам. К тому же, для мужчин «кресло» стало едва ли не единственным способом социального самоутверждения. Понятно, что женщинам там просто нет места. Пока ситуация не изменится, женщинам попасть хотя бы в парламент будет очень проблематично. 

Тема запрета абортов ожидаемо попала в топ. Акушер-гинеколог Виктория Воробьева вела речь о планировании семьи, о сохранении репродуктивного здоровья женщины. По ее словам, медикам приходилось сталкиваться с последствиями неудачных, «криминальных» абортов. Это к вопросу о том, что запрет даже по медицинским показаниям не привел ни к демографическому взрыву, ни к прекращению абортов. А вот на здоровье женщин это уже влияет. 

Пока еще остается надежда, что новый состав парламента внесет поправки в закон, допускающие аборт хотя бы по медицинским показаниям. Возникла даже дискуссия о том, какими методами могут действовать гражданские организации, чтоб повлиять на народных избранников. Уполномоченная по правам человека в Абхазии, Асида Шакрыл, считает, что голос женщин должен звучать «жестче», а акции протеста вполне вписываются в наше законодательство.

Уже три года в парламенте лежит проект закона «О семейно-бытовом насилии». И сколько он там будет лежать, непонятно. Ведь проблема семейного насилия у нас тоже «женская», «мужскому» парламенту будет трудно разглядеть ее в упор.

Глава БО «Панорама», Кама Аргун, говорила о том, к чему приводит пренебрежении нуждами детей. «Панорама» работает с семьями и детьми, в том числе, из этой категории. Тяжесть ситуации в таких семьях часто ложится на женские плечи.

Как и в семьях, где есть дети с инвалидностью. Об этом говорила Ирина Розио, глава Центра «Асаркьал» из Гудауты. Ирина знает, о чем говорит, не понаслышке. Родители, особенно мамы, в таких семьях живут в постоянном стрессе и остро нуждаются в психологической поддержке. При этом ситуация все же меняется. Не без гордости Ирина сообщила о маленькой победе – при содействии Центра «Асаркьал» ребенок с физическими особенностями был принят в детский сад.

Шагом вперед можно считать и то, что оснащенные реабилитационные центры есть во всех районах Абхазии. Работу большинства из них поддерживают международные организации. 

Почти открытием для многих присутствующих прозвучал доклад молодой активистки Элиты Кокоскерия о положении женщин-заключенных в Абхазии. Их сейчас около 20 человек. Точной цифры нет. Элита собирала информацию по крупицам из различных источников. Сегодня попасть в Изолятор МВД невозможно. Хотя в 2016 году, при министре Рауле Лолуа, журналистке канала «Абаза-ТВ», Марианне Котовой, даже разрешили снять сюжет о женщинах-заключенных. Вот по этому сюжету можно делать выводы, в каких условиях они там содержатся.

Дискурс женского форума вполне иллюстрирует мнение Надежды Венедиктовой – большая часть проблем могла бы быть решена, если бы женщины в Абхазии понимали, что это решение зависит от них. 

Директор программ БФ «Асаркьа» Елена Кувичко, (мероприятие проводилось в рамках проекта Фонда «Асаркьа» «Услышьте нас») довольна тем, что на Форуме удалось собрать очень разных женщин. «И тех, кто давно работает в этой сфере, и кто только начал. Ситуация, конечно, у нас не идеальная, но появляется больше молодых, активных девушек, способных многое изменить. Главное, что они заинтересованы менять. Все в руках самих женщин. Потому что мужчинам эти проблемы либо вообще не понятны, либо не заметны», - заключает Елена. 

Публикацию подготовила Розита Герман.

http://asarkia.info/civil-initiatives/58/2546/

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 13 декабря 2022 19:33

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