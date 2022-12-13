ПАРЛАМЕНТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2023 ГОД
Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении республиканский бюджет на 2023 год. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Параметры государственного и республиканского бюджетов РА определены на основании Индикативного плана социально-экономического развития РА, утвержденного Кабмином 28 июля 2022 года.
Основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2023 год:
по доходам – 12 489 657,2 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 14 165 530,9 тыс. рублей,
дефицит госбюджета – 1 675 873,7 тыс. рублей.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 9 622 244,9 тыс. рублей, включая финансовую помощь Российской Федерации:
в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 734 689,7 тыс. рублей;
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2023-2025 годы – 1 215 000,0 тыс. рублей и на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Абхазии на 2022–2025 годы – 180 000,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год планируется в сумме 11 298 118,6 тыс. рублей.
Размер дефицита республиканского бюджета на 2023 год составит 1 675 873,7 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета определены кредиты от Национального банка Республики Абхазия и иные источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2023 год.
Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2023 году составят 1 566 812,2 тыс. рублей.
Основными бюджетообразующими доходами государственного бюджета являются: налог на прибыль организаций (13,4%), подоходный налог (16,6%), налог на добавленную стоимость (35,5%), акцизы (4,8%), таможенные пошлины (8,0 %) и таможенные сборы (5,5%) в совокупности, формирующие в 2023 году свыше 80,0% налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета.
Расходы республиканского бюджета на 2023 год составляют:
Общегосударственные вопросы – 2 674 682,7 тыс. руб.
Национальная оборона – 510 000,0 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 924 715,3 тыс. руб.
Национальная экономика – 2 247 929,7 тыс. руб.
Охрана окружающей среды – 23 451,3 тыс. руб.
Образование – 569 557,8 тыс. руб.
Здравоохранение – 969 124,1 тыс. руб.
Культура и искусство, средства массовой информации – 376 908,3 тыс. руб
Физическая культура, спорт и молодежная политика – 103 076,3 тыс. руб.
Социальная политика – 331 860,9 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты – 1 566 812,2 тыс. руб.
3 млрд 136 млн 474,7 тыс. рублей или 27,8 % от общего объема расходов республиканского бюджета на 2023 год планируется направить на выплату заработной платы.
Апсныпресс.
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