ВО ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ НА 2022 ГОД» ПРОШЛИ 43 ЗАЯВКИ
Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Республики Абхазия состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору проектов в рамках программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».
В состав комиссии вошли представители следующих ведомств Республики Абхазия: Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства туризма, Государственного инвестиционного агентства, Администрации президента, Народного собрания – Парламента. Председателем комиссии является вице-премьер, министр экономики Озган Кристина.
В ходе заседания было рассмотрено 59 заявок, 43 из которых прошли во второй этап.
Программа была разработана Указом президента Республики Абхазия от 22 декабря 2021 года №362 «Об утверждении Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022–2025 годы» и в целях реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия в таких направлениях как ремесленничество, туризм, пищевая и легкая промышленность и общественное питание.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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