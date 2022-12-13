ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2023 ГОД

Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2023 год планируются в сумме 199 млн 616,9 тыс. рублей. Бюджет принят в первом чтении.

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли бюджеты на 2023 год шести внебюджетных фондов. Часть принята в окончательном чтении, другая – в первом.

Бюджет Пенсионного фонда, принятый во втором окончательном чтении, составит 1 млрд 480 млн 308,3 тыс. рублей, Фонда обязательного медицинского страхования, также принятый во втором окончательном чтении, прогнозируются в 2023 году в сумме 59 млн 608 тыс. рублей, Фонда репатриации на 2023 год составит 239 млн 850 тыс. рублей. Документ принят в первом чтении.

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда, принятый в первом чтении, составит 163 млн 902,7 тыс. рублей.

Бюджет Дорожного фонда принят в первом чтении. Доходы и расходы фонда прогнозируются на уровне 110 млн рублей.

Апсныпресс