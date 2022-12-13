ЗАКОНОПРОЕКТ «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Необходимость введения на год моратория на повышение тарифов на электроэнергию, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обусловлена следующими факторами:

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Парламент принял в первом чтении законопроект «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию». С инициативой принятия этого законопроекта выступил депутат Эрик Рштуни.

первый этап повышения тарифов в июле 2022 года не привел к росту собираемости платежей в процентном отношении;

отсутствие контроля и учета за расходованием электроэнергии, отсутствие системы приборов электронного учета расходования электроэнергии.

«Предусмотренное Постановлением КМ РА от 7 апреля 2022 г. N 39 «0б утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потреблений в сфере электроэнергетики» повышение тарифов на электроэнергию в очередной раз ложится на одних и тех же потребителей электроэнергии, которые оснащены электронными приборами учета. Повышение тарифов на электроэнергию не привело к улучшению качества предоставляемых услуг потребителям. Самое главное, повышение тарифов на электроэнергию является социально неадекватной мерой», – считают инициаторы принятия моратория.

При минимальном размере оплаты труда, установленном Кабмином на уровне 10 000 руб. (за исключением бюджетников у которых заработная плата и того ниже), средний счет при действующем тарифе за электроэнергию в месяц для физлиц составляет 1000 рублей, и это без учета иных коммунальных платежей.

«Этот платеж тяжелым бременем ложится на плечи социально-уязвимых слоев населения, многодетных семей, пенсионеров. На сегодняшний день в Абхазии порядка 12 000 пенсионеров не получают российскую пенсию, их доход составляет порядка 3 000 рублей, поэтому не представляется возможным до 50% своего дохода направлять на оплату потребляемой электроэнергии», – считает Рштуни.