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Абхазия Информ

«ВКУСНО – И ТОЧКА» ПОЯВИТСЯ В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 13 декабря 2022 20:03
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«ВКУСНО – И ТОЧКА» ПОЯВИТСЯ В АБХАЗИИ

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ. Франшиза компании «Вкусно – и точка» уже приобретена в Абхазии, сеть планируют развернуть в республике уже в 2023 году, заявил РИА Новости торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

«В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет», – сказал Барциц.

Такое решение сети, добавил он, вполне логичный вывод из сложившейся ситуации, в которой многие бренды, в том числе McDonald's ушли из России, и было логично предполагать вход этой структуры в дружественные страны на постсоветском пространстве.

Небольшая Абхазия год от года принимает все больше туристов и, вероятно, этот тренд будет расти, предположил Барциц, к этому готовится вся республика и, вероятно, такие тенденции будут нарастать.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом «Вкусно – и точка».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 13 декабря 2022 20:17

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