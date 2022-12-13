УМЕРЛА МАУРИЦИЯ ДЖЕНКИНС

Ее муж Ричард Дженкинс был британским послом в Грузии на рубеже тысячелетий, и они приехали в Сухум в 1998 году – колоритная супружеская пара, двухметровый флегматичный британец с неизменной трубкой и маленькая, по плечо мужу, энергичная итальянка в ярких одеждах.

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Она любила Абхазию так, как никто из зарубежных деятелей, добросовестно работавших здесь годами, но не прикипевших сердцем к нашей крохотной стране.

Они активно помогали становлению гражданского общества, у Мауриции было больше свободного времени, и она успевала инициировать самые разнообразные проекты в широком диапазоне – от малого бизнеса до независимой прессы и улучшения условий в Драндской тюрьме. Иногда ее было даже слишком много – итальянский темперамент зашкаливал, и она неслась по жизни, как лодка по стремительной горной реке.

Будучи родом из Генуи, она хорошо помнила о генуэзской колонизации XIII-XV веков в Абхазии, и это придавало ее чувствам историческую глубину.

Как непоседливый подросток, Мауриция объездила всю Абхазию, облазала окружающие Сухум холмы и была знакома почти со всеми активными людьми от Гагры до Галского района. С Романом Дбаром она ездила в Амбару, Гиви Смыр водил ее по Анакопийской крепости и детально рассказывал об особенностях генуэзской башни.

В двухтысячном году они с мужем и обоими сыновьями отдыхали на даче Сталина в Новом Афоне, потом переехали на дачу Сталина у озера Рица, и оттуда Роман Дбар и Виктор Маландзия забрали их на Малую Рицу. Мужу было тяжеловато подниматься по крутому склону, а Мауриция порхала, как бабочка, и интересовалась породами деревьев и кустарников, птицами, количеством туристов на этой тропе и так далее.

Осторожность не была ей свойственна. Однажды, когда она уже работала в миссии ООН, мы вдвоем поехали в отдаленную греческую деревню. Им нельзя было сажать посторонних в машину, поэтому в черте города я лежала на заднем сиденье, а потом перебиралась вперед. Зима, абсолютно пустынная местность, ни души, только заброшенные строения. Проехали несколько км, вдруг впереди замаячили два солдата лет по 19. Мауриция затормозила и, узнав, что они идут сменить постового на погранзаставе, посадила их в машину. Когда мы их высадили и поехали дальше, я спросила, не думала ли она о том, что опасно сажать незнакомых мужчин в расцвете сексуальной активности посреди безлюдной местности. Она скосила на меня итальянский глаз и безмятежно ответила: «Ничего случилось».

Здесь она чувствовала себя, как дома, и вела себя так же.

Уже будучи на пенсии, она приезжала сюда каждые два-три года и встречалась со всеми, кого знала и за чьей деятельностью следила с интересом и сочувствием. Она могла позвонить из Италии Людмиле Лолуа и пытать ее, как идут дела в пансионате, что она усовершенствовала и сколько клиентов в этом сезоне.

За три дня до смерти Мауриция передала приветствие Женскому Форуму в Сухуме и пожелала участницам бороться и верить в свои мечты.

Мауриция умерла, невозможно смириться с этим…

Надежда Венедиктова