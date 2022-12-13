10 ШКОЛЬНЫХ ЭКО-КЛУБОВ ПОЯВЯТСЯ В АБХАЗИИ В 2023 ГОДУ

«Апсабара» объявила набор учащихся в экологические клубы, которые будут функционировать в Сухуме, Ткуарчале, Гагре, Пицунде, в селах Мгудзырхуа, Уарче, Эшере, Шашикуаре.

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Общественная экологическая организация «Апсабара» в рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» создаст десять школьных эко-клубов в городах и селах Абхазии.

«Мы планируем набрать до ста учеников. В каждом клубе десять человек. Это –учащиеся 7, 8 и 9 классов, поскольку именно на детей такого возраста ориентирована наша программа. Занятия будут проводиться 3 раза в месяц в течение всего следующего года. Как и в прошлом году, будем организовывать выездные занятия и привлекать к работе с детьми известных в стране экологов, биологов, профессиональных спасателей», – рассказала руководитель общественной организации «Апсабара» Астанда Джения.

В рамках программы школьники изучат окружающую среду, природные богатства Абхазии, а также узнают о существующих проблемах в экологии и способах адаптации населения к климатическим изменениям. Им на практике продемонстрируют, как перерабатывают пластик и научат оказывать первую помощь пострадавшим при стихийном бедствии или несчастном случае. Занятия проводятся в интерактивной форме.

«Занятие в эко-клубах помогают развивать экологическое сознание у школьников и, соответственно, воспитывают в них более бережное и ответственное отношение к природе. Благодаря сочетанию теоретических и практических занятий ребята получают новые знания, приобретают полезные навыки и лучше понимают, как и почему меняется окружающая среда», – отметила технический координатор проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» Анжела Патарая.

В 2022 году в Абхазии функционировали пять эко-клубов, созданных «Апсабарой». В новом году их количество увеличится вдвое. Работа предполагает также подготовку и издание учебных материалов для эко-клубов и тренинги по интерактивной методике преподавания для учителей.

Проект «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам», в рамках которого стало возможно открытие эко-клубов, реализуется при содействии Шведского Агентства по международному развитию и программы развития ООН. Проект направлен на снижение воздействия опасных природных явлений, связанных с климатическими изменениями на жителей Абхазии. Он ставит своей целью повысить устойчивость населения к неблагоприятным природным явлениям путем углубления знаний о рисках и факторах уязвимости, создания системы раннего предупреждения, а также осуществления первоочередных мер по снижению риска с вовлечением местного населения.