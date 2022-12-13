ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ И ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум.13 декабря 2022. Абхазия-Информ . 30 ноября – 2 декабря состоялась рабочая поездка Центра развития сельского хозяйства и села в Турцию. Основной ее целью было установление контактов с представителями сельскохозяйственных предприятий Турции, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников Центра.

Агроном Центра Георгий Пантия отметил, что Турция является страной с развитым аграрным сектором и у нее есть, чему поучиться.

В рамках поездки представители Центра посетили крупнейший в Турции и в Европе питомник саженцев грецкого ореха «Чандлер» в городе Бандырме. Этот сорт является одним из самых перспективных, так как начинает плодоносить уже через несколько лет после посадки и гораздо быстрее выходит на максимальную урожайность, в отличии от грецкого ореха, традиционно выращиваемого в Абхазии.

«В этот момент в питомнике с использованием специализированной техники шла подготовка саженцев к отправлению к покупателям, что дало возможность детального изучения технологии высадки саженцев. Нам удалось ознакомиться как с готовыми к отправке саженцами, так и с саженцами, которые еще не сбросили листву. Были получены рекомендации по правильной высадке саженцев с учетом климатических особенностей Абхазии», – рассказал Пантия.

Также команда Центра посетила многопрофильные питомники в районе Инегёль (Бурса), где выращиваются инжир, персик, оливы, каштан, черешня, вишня, груша, яблоки, киви и многие другие культуры.

По словам Пантия, сам район очень развит в плане сельского хозяйства, и каждое хозяйство является мини-питомником.

«Мы провели консультации на предмет того, какие сорта культур наиболее подходят для нашего климата, а также получили рекомендации по посадке и уходу за ними. Узнали о новых сортах, которые подходят не только для частного хозяйства, но и для промышленных масштабов», – отметил агроном.

Помимо этого, Пантия ознакомился с рынком средств защиты растений.