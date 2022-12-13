МРАНА БЛАБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ МЕРОПРИЯТИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕМИИ «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ»,

Сухум. 13 декабря 2022. Абхазия-Информ . Специалист по делам молодежи МУ Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Мрана Блаб приняла участие в итоговом мероприятии молодёжной политики 47 региона – премии «Время молодых», которое проходило с 1-го по 10-е декабря в г. Гатчине Ленинградской области.

Программа создана для соотечественников, проживающих за рубежом, от 18 до 35 лет, а также проживающих за рубежом активистов, специалистов и руководителей молодежных русскоговорящих организаций.

Программа включает в себя презентацию деятельности учреждений, развивающих молодежную политику на территории Ленинградской области, встречи с молодежным активом, экскурсионную программу, демонстрирующую развитие и историческую ценность региона, общение с молодежью из других стран и участие в итоговом мероприятии молодежной политики региона – премии «Время молодых».

Завершилась программа торжественной церемонией, посвященной подведению итогов года в сфере молодежной политики Ленинградской области.

«Мне всегда нравилась работа молодёжной политики Ленинградской области, на итоговом мероприятии я в очередной раз убедилась и могу с уверенностью сказать, что их работа является одной из лучших и послужит примером для многих. Обсуждалось очень много интересных мероприятий и проектов, которые в будущем мы смогли бы реализовывать уже в рамках молодёжной политики г. Сухума», – констатировала Мрана Блаб.

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