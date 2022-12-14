ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ
Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. 30 лет назад, 14 декабря 1992 года, в Кодорском ущелье над селом Лата было совершено зверское по своей сути, бесчеловечное преступление – сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из осаждённого Ткуарчала.
В тот роковой день погибли 85 пассажиров большая часть из которых – женщины и дети, и три члена экипажа Ми-8.
Ежегодно, 14 декабря, к месту, где упал вертолет, а также к могилам в Гудаутском парке, приходят родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники, чтобы возложить цветы в память о тех, чья жизнь прервалась над Латой.
Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов.