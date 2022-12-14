ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. 30 лет назад, 14 декабря 1992 года, в Кодорском ущелье над селом Лата было совершено зверское по своей сути, бесчеловечное преступление – сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из осаждённого Ткуарчала.

В тот роковой день погибли 85 пассажиров большая часть из которых – женщины и дети, и три члена экипажа Ми-8.