 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Новости Среда, 14 декабря 2022 10:59
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. 30 лет назад, 14 декабря 1992 года, в Кодорском ущелье над селом Лата было совершено зверское по своей сути, бесчеловечное преступление – сбит российский вертолет Ми-8, выполнявший гуманитарный рейс из осаждённого Ткуарчала.

В тот роковой день погибли 85 пассажиров большая часть из которых – женщины и дети, и три члена экипажа Ми-8.

Ежегодно, 14 декабря, к месту, где упал вертолет, а также к могилам в Гудаутском парке, приходят родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники, чтобы возложить цветы в память о тех, чья жизнь прервалась над Латой.

Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов.

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 14 декабря 2022 11:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МРАНА БЛАБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ МЕРОПРИЯТИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕМИИ «ВРЕМЯ МОЛОДЫХ», ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ В СВЯЗИ С 30-Й ГОДОВЩИНОЙ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.