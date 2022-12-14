ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ В СВЯЗИ С 30-Й ГОДОВЩИНОЙ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

«Уважаемые граждане Республики Абхазия! Тридцать лет назад, 14 декабря 1992 года, над горами в районе села Лата Гулрыпшского района произошла трагедия, известие о которой заставило замереть сердца тысяч наших соотечественников. Это – незаживающая рана всего народа Абхазии. Российский вертолет, заполненный беженцами, при совершении гуманитарного рейса из блокадного Ткуарчала был сбит ракетой, выпущенной грузинскими войсками. В один миг безжалостным врагом были прерваны 87 человеческих жизней. Все находившиеся на борту погибли.

Было совершено чудовищное преступление. Большинство погибших были мирные жители, которые в надежде на спасение эвакуировались из осажденного Ткуарчала, среди них – восемь беременных женщин и 35 детей, многим из которых не было и семи лет. День 14 декабря, вписанный в историю Абхазии кровью невинных жертв, стал Днем памяти всех детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Память о человеческих судьбах Латской трагедии увековечена в мемориалах погибшим.

Боль от этой трагедии и других страшных деяний грузинской армии и сегодня не покидает наши сердца. Мы не имеем морального права забыть и простить эти преступления против человечности, и совершившие их должны быть привлечены к ответственности без срока давности.

Горе, принесенное войной, никого не оставило равнодушным, сильнее сплотило жителей нашей республики и всех, кто помогал нам выстоять в борьбе с врагом. Убежденность в своей правоте и твердая вера в победу служила тому, что защитники Абхазии достигли своей цели, отстояв независимость государства.

Происходящие глобальные процессы говорят нам о том, как важно хранить память о событиях, связанных с Отечественной войной народа Абхазии 1992–1993 годов, и передавать новым поколениям исторические знания.

Мы помним каждого, кто погиб в вертолете во время полета над Латой. Выражаем сочувствие их родным и близким. Вряд ли найдутся слова, которыми можно заполнить пустоту от постигших потерь.

Мы желаем народу Республики Абхазия прочного мира!»