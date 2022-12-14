 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Новости Среда, 14 декабря 2022 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
МВД НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. В последнее время в республике участились случаи выявления сотрудниками Госавтоинспекции использования водителями транспортных средств поддельных водительских удостоверений.

Как прокомментировал начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба, подразделениями Госавтоинспекции ежедневно проводятся усиленные мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения на дорогах городов и районов. Инспекторами дорожно-постовой службы в ходе проверки документов в восьми случаях возникли сомнения в подлинности водительских прав, выданных ГИБДД МВД РФ. На удостоверениях отсутствовал микротекст, наблюдались иные признаки подделки. При проверке по базе данных ГИБДД России, оказалось, что удостоверения с такими же номерами числились за другими гражданами.

Некоторые лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона.

Санкция статьи, под которую подпадает данное правонарушение, предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

МВД напоминает, прежде чем обращаться к услугам по изготовлению поддельных водительских удостоверений, подумайте, что в данном случае вы в большей степени рискуете нажить еще массу новых проблем, чем решить имеющиеся.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 14 декабря 2022 17:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ В СВЯЗИ С 30-Й ГОДОВЩИНОЙ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РЕКТОРОМ ВЕДУЩЕГО ВУЗА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.