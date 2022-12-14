МВД НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . В последнее время в республике участились случаи выявления сотрудниками Госавтоинспекции использования водителями транспортных средств поддельных водительских удостоверений.

Как прокомментировал начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба, подразделениями Госавтоинспекции ежедневно проводятся усиленные мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения на дорогах городов и районов. Инспекторами дорожно-постовой службы в ходе проверки документов в восьми случаях возникли сомнения в подлинности водительских прав, выданных ГИБДД МВД РФ. На удостоверениях отсутствовал микротекст, наблюдались иные признаки подделки. При проверке по базе данных ГИБДД России, оказалось, что удостоверения с такими же номерами числились за другими гражданами.

Некоторые лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона.

Санкция статьи, под которую подпадает данное правонарушение, предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

МВД напоминает, прежде чем обращаться к услугам по изготовлению поддельных водительских удостоверений, подумайте, что в данном случае вы в большей степени рискуете нажить еще массу новых проблем, чем решить имеющиеся.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.