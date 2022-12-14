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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РЕКТОРОМ ВЕДУЩЕГО ВУЗА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Новости Среда, 14 декабря 2022 17:56
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РЕКТОРОМ ВЕДУЩЕГО ВУЗА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с заместителем директора Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Максимом Трофимовым. На встрече  обсуждались результаты проведенной специалистами СКФУ работы в рамках проекта «Методическое обеспечение деятельности Ресурсного научно-образовательного центра педагогических работников», которое направлено на поддержку и модернизацию систем образования Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Проект реализуется под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ. Северо-Кавказский федеральный университет активно сотрудничает с Министерством просвещения Абхазии с 2014 года. В уходящем году СКФУ были проведены курсы повышения квалификации школьных учителей по различным предметам (истории, русского языка и литературы, химии, математики, английского языка, биологии, физики), учителей начальных классов, воспитателей дошкольных образовательных организаций, преподавателей колледжей, школьных психологов, директоров и завучей школ, рабочих кадров (строители, кадастровые инженеры, автомеханики, специалисты в области телевидения и рекламы, специалисты IT-сферы, энергетики), государственных гражданских служащих, специалистов в области туризма и гостиничного дела; прочитаны научно-популярные лекции в Сухуме, Гагре, Пицунде, Очамчыре; проведен конкурс на знание абхазской и русской словесности. Проект охватил и преподавателей Абхазского государственного университета (русский язык, юриспруденция, экономика, физика, математика, биология, педагогика, филология, история, преподаватели в сфере пищевых технологий) и научных сотрудников Академии наук Абхазии по таким направлениям как физика атмосферы и гидросферы, биология, экономика и право, биоиндикация и экология патогенов, энтомология и инвазивные виды, исторические науки и археология, филология).

В общей сложности на базе СКФУ в настоящее время в дистанционном формате проходит курсы повышения квалификации по 26 программам 796 абхазских специалистов. А всего за 8 лет сотрудничества обучение прошли 1725 работников образования.

Максим Трофимов выразил благодарность руководству Правительства Абхазии и Министерства просвещения за активное содействие в реализации проекта, возможность продолжения которого в наступающем году была обсуждена в ходе встречи.

Премьер-министр высоко оценил усилия ректората и специалистов СКФУ по оказанию научно-методической и практической помощи абхазской стороне и подтвердил готовность продолжить сотрудничество.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 14 декабря 2022 17:59

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