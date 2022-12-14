МОЛОДЫЕ АБХАЗСКИЕ ТЕННИСИСТЫ – ПРИЗЕРЫ «ИТОГОВОГО КУБКА»
Новости Среда, 14 декабря 2022 17:59
Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. Баграт Айба занял второе место, а Мира Радионова третье в турнире выходного дня «Итоговый Кубок» оранжевый мяч, который прошел 11 декабря в Краснодаре.
Тренирует спортсменов директор Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция.
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