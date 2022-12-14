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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Новости Среда, 14 декабря 2022 18:02
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БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум прошла встреча главы Беслана Эшба с предпринимателями из Республики Марий Эл.

В свете увеличения тарифа на электроэнергию в Абхазии и долговечности предлагаемой продукции, сухумская администрация уже выходила на контакт с компанией, производящей светильники для паркового освещения. Есть договоренность о поставках оборудования к январю, а в будущем о наладке производства комплектующих на месте.

Тема энергосбережения была продолжена также и при презентации компании, производящей инфракрасные обогреватели. Производители из Марий Эл предлагают 12 лет гарантии на свою продукцию. Кроме того, их обогреватели потребляют меньше электричества. Правда, цена на них выше, чем на китайские и турецкие конвекторы.

Еще один предприниматель из Марий Эл представлял кондитерское производство. По информации замглавы Сухума Леона Кварчия, в год в Сухум экспортируется до 1000 тонн кондитерских изделий. В курортный сезон потребление выше.

На встрече российским предпринимателям рассказали о существующем законодательстве, о налоговых и иных преференциях для инвесторов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 14 декабря 2022 18:04

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