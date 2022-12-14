СТУДЕНТЫ АГУ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРОЕКТА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЁН»

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . Студенты Абхазского государственного университета проводят работы над поиском сведений о судьбах антифашистов и участников сопротивления немецким нацистам во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

С мая 2022 года АГУ принимает участие в проведении международного военно-мемориального проекта «Возвращение имён». Во время проведения поисков на портале «Память народа» были найдены сведения об узниках концлагерей гитлеровской Германии, граждан стран Европы, Монголии, Китая и Турции, погибших в концлагерях для советских военнопленных. Музейный комплекс «Марибор», созданный на территории бывшего концлагеря принимает также участие в этом проекте, чтобы начать поиск родственников узников, чьи имена были установлены.

Студенты проверяют данные архива на 27 стран Европы, везде где шла борьба с нацистами. Уже обработаны списки с именами узников концлагерей из Венгрии, Сербии, Франции и Бельгии. Телеканалы «RT», «Россия сегодня» впервые готовятся начать освещать списки для зрителей Франции и Бельгии.

Проект «Возвращение имён» проводится в Абхазии, а также в Крыму с 2016 года. Автор и руководитель проекта Григорий Скворцов. В Абхазском государственном университете проект возглавляет заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалёв.

Организаторы проекта выражают благодарность ректору АГУ, академику РАЕН Алеко Гварамия за оказанную поддержку в проведении Медународного военно-мемориального проекта «Возвращение имён».