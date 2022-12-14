МАКСИМ ГВИНДЖИЯ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . Проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия принимает участие в работе Международной конференции «Центральная Азия в условиях глобальной трансформации мировой системы международных отношений», проводимой на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

Конференция организована по инициативе Центра евразийских исследований СПбГУ при поддержке Форума «Петербургский диалог» и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

На конференции обсуждаются внешнеполитические приоритеты стран Центральной Азии в новых геополитических условиях, процессы трансформации сферы региональной безопасности, а также геоэкономические изменения и новые возможности для стран Центральной Азии.

В форуме участвуют эксперты – представители Московского государственного института международных отношений МИД РФ, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, Российского университета дружбы народов, Российского института стратегических исследований и других российских научных организаций, а также зарубежные исследователи из Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.