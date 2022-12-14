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Абхазия Информ

В МНС ПРОХОДЯТ ТРЕХДНЕВНЫЕ КУРСЫ ПО ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Новости Среда, 14 декабря 2022 18:17
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В МНС ПРОХОДЯТ ТРЕХДНЕВНЫЕ КУРСЫ ПО ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия проходят трехдневный курс, направленный на ознакомление сотрудников ведомства с основами оказания первой медицинской доврачебной помощи. Спикером данного курса выступил врач, депутат Парламента шестого созыва Алхас Джинджолия.

В течении курса, он расскажет слушателям о том, какой перечень мероприятий включает в себя первая помощь, как грамотно осмотреть пострадавшего и определить тяжесть повреждении до приезда квалифицированной медицинской помощи.

Актуальность курса обусловлена социальной потребностью общества в сохранении жизни и здоровья участников социума.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 14 декабря 2022 18:19

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