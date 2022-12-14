В МНС ПРОХОДЯТ ТРЕХДНЕВНЫЕ КУРСЫ ПО ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . Сотрудники Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия проходят трехдневный курс, направленный на ознакомление сотрудников ведомства с основами оказания первой медицинской доврачебной помощи. Спикером данного курса выступил врач, депутат Парламента шестого созыва Алхас Джинджолия.

В течении курса, он расскажет слушателям о том, какой перечень мероприятий включает в себя первая помощь, как грамотно осмотреть пострадавшего и определить тяжесть повреждении до приезда квалифицированной медицинской помощи.

Актуальность курса обусловлена социальной потребностью общества в сохранении жизни и здоровья участников социума.