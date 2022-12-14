ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЮТ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . По приглашению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – член Комитета по обороне и национальной безопасности Астамур Герхелия и зампредседателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ахра Пачулия, участвуют в III Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», которая проходит в Москве 13-15 декабря.

В числе участников конференции – представители фракций и блоков парламентов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, руководители и депутаты всех фракций политических партий Государственной Думы.

Перед началом заседания участники конференции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

На заседании выступил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин, руководители фракций Госдумы и представители делегаций стран-участниц конференции.

Выступая перед участниками конференции Ахра Пачулия подчеркнул, что Республика Абхазия дорожит сложившимися дружескими связями между двумя государствами.

«Взаимоотношения между Абхазией и Россией всегда строились и развиваются сегодня на принципах взаимного уважения, доверия и равноправия, опираясь на основы международного права. 1 декабря 2022 года Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин в Сухуме подписали Соглашение между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской о сотрудничестве. Несомненно, Соглашение будет способствовать укреплению и развитию традиционно дружественных и стратегических отношений, взаимопониманию и сотрудничеству между народами Абхазии и России», – сказал он.

Пачулия также подчеркнул: что «для формирования позиции законодателей по стратегически важным вопросам государственно-правового и социально-экономического развития Республики Абхазия Парламентом поддерживается диалог со всеми, кто заинтересован в их законодательном обеспечении – с общественными организациями, политическими партиями и объединениями».

Астамур Герхелия в своем выступлении по теме межпарламентского сотрудничества и его роли в развитии абхазо-российских отношений обратил внимание коллег на вопросы взаимодействия в сфере обеспечения безопасности: «Абхазия всецело поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией. Абхазские добровольцы бок о бок воюют и проливают кровь вместе с российскими солдатами в Донбассе».

В рамках конференции планируется встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 15 декабря в Государственной Думе пройдут встречи с представителями фракций Госдумы.