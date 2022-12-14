БОЯЗЛИВАЯ ГРУЗИЯ И НАИВНАЯ АБХАЗИЯ. КТО ЗАЖАЛ ДЛЯ РОССИЯН НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Сухум. 14 декабря 2022. Абхазия-Информ . Пока Грузия напрягается только от мысли о возобновлении полетов в Россию, Абхазия мечтает об авиасообщении. Но пока что самолеты летать не будут ни к тем, ни к другим.

Возобновить прямое авиасообщение Грузии с Россией после трехлетнего простоя будет сложно, заявил министр экономики Леван Давиташвили. Мол, международные авиационные организации не хотят работать с российскими перевозчиками. А портить отношения с кем-либо Грузия боится.

Да и Россия не торопится возобновлять полеты. Официальных обращений от России в Грузию пока не поступало, по словам Давиташвили. Хотя самой же Грузии было бы выгоднее забить самолеты российскими туристами. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, по его словам, ждет не дождется возобновления прямых авиарейсов.

Грезят об общих самолетах с Россией и в Абхазии. Но пока это лишь мечты –сейчас в республике фактически нет ни одного аэропорта. Власти надеются запустить рейсы из Сухума лишь к концу 2024 года.

На реконструкцию аэропорта нужны деньги. Причем российские, без стеснения заявил абхазский президент Аслан Бжания. А премьер-министр Абхазии Александр Анкваб уже устал намекать России на помощь.

Чиновник заявил, что туры в республику подешевеют для россиян, как только начнется авиасообщение. Только в реальности цены вряд ли сильно снизятся. В условиях санкций что в Абхазии, что в Грузии отдых для россиян только дорожает.

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