ДВА НОВЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯ ПОЯВЯТСЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ . Парламент Абхазии принял в первом чтении закон о внесении изменений в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия». Так, уточняется в пояснительной записке, список званий будет пополнен «Заслуженным художником» и «Заслуженным деятелем искусств». Кроме того, проект вносит более широкое детальное описание условий порядка присвоения почетных званий. В соответствии с ним, почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» или «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия».

Звание народного писателя автор сможет получить не ранее, чем через десять лет после присвоения званий «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» или «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Почетное звание «Народный поэт Республики Абхазия» присваивается автору стихотворений не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» или «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

Почетное звание «Народный художник Республики Абхазия» присваивается не ранее, чем через десять лет после присвоения почетного звания заслуженного художника или заслуженного деятеля искусств.