ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ АЛЕКСАНДРУ ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ
Новости Четверг, 15 декабря 2022 14:58
Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. В столице Абхазии Сухуме пройдет презентация картин художника Александра Шервашидзе-Чачба в зале Союза художников. Об открытии экспозиции объявили в пресс-службе Минкульта.
С 15 по 24 декабря в выставочном зале представят около 80 картин Шервашидзе-Чачба.
Посетители также смогут увидеть картины современников. Главной работой выставки станет автопортрет художника. За эту работу Александра приняли в национальное общество художников Франции.
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