ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ АЛЕКСАНДРУ ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ . В столице Абхазии Сухуме пройдет презентация картин художника Александра Шервашидзе-Чачба в зале Союза художников. Об открытии экспозиции объявили в пресс-службе Минкульта.

С 15 по 24 декабря в выставочном зале представят около 80 картин Шервашидзе-Чачба.

Посетители также смогут увидеть картины современников. Главной работой выставки станет автопортрет художника. За эту работу Александра приняли в национальное общество художников Франции.