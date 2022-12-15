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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ АЛЕКСАНДРУ ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 15 декабря 2022 14:58
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ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ АЛЕКСАНДРУ ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. В столице Абхазии Сухуме пройдет презентация картин художника Александра Шервашидзе-Чачба в зале Союза художников. Об открытии экспозиции объявили в пресс-службе Минкульта.

С 15 по 24 декабря в выставочном зале представят около 80 картин Шервашидзе-Чачба.

Посетители также смогут увидеть картины современников. Главной работой выставки станет автопортрет художника. За эту работу Александра приняли в национальное общество художников Франции.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 15 декабря 2022 14:59

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