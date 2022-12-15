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Абхазия Информ

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗЫ РЕЖИССЕРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В РУСДРАМЕ

Новости Четверг, 15 декабря 2022 15:35
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ИТОГОВЫЕ ПОКАЗЫ РЕЖИССЕРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В РУСДРАМЕ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. С 11 по 17 декабря в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера проходит режиссерская лаборатория при поддержке Союза театральных деятелей России.

«Наш театр активно развивает абхазо-российское сотрудничество в сфере театрального искусства. За прошедшие годы было много интересных совместных проектов. Мы очень рады тому, что в этом году Союз театральных деятелей России поддержал идею о проведении режиссерской лаборатории в нашем театре», – сказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

Режиссерская лаборатория посвящена произведениям драматурга Александра Островского, чье 200-летие будет отмечаться в 2023 году.

«2023 год в России – год Александра Островского, со дня рождения величайшего русского драматурга исполняется 200 лет. Он, безусловно, является мировым достоянием. Глубоко и точно описал русскую душу, общество России, проблемы и противоречия, которые были свойственны в XIX веке, но когда открываешь его бессмертные пьесы, ты понимаешь, что Островский писал о сегодняшнем дне. И не только о России, но и об Абхазии, и о любой другой стране, любом другом обществе. В этом его универсальное значение как мирового классика. В Абхазии хорошая история постановок пьес Островского. Скажем, в начале ХХ века разные заезжие труппы, да и наш, так называемый Гостеатр, который тогда был единым целым - в него входили и абхазская, и русская, и другие труппы – ставили пьесы Островского», – напомнил Хинтба.

Молодые российские режиссеры Ксения Самодурова, Ирина Дрёмова и Константин Денискин вместе с актерами РУСДРАМа подготовят три эскиза по пьесам Александра Островского «Гроза», «Красавец мужчина» и «Шутники». Итоговые показы для зрителей пройдут 17 декабря в 16 часов. После просмотра зрители будут иметь возможность участвовать в обсуждении увиденных эскизов вместе с критиками и театральными деятелями. В РУСДРАМ приедет один из крупнейших российских театральных критиков, помощник художественного руководителя МХТ им. Чехова Павел Руднев.

Сейчас в театре активные репетиции эскизов, в которых занята вся труппа. В каждом уголке театра кипит творческая работа – актеры репетируют на большой сцене, в репетиционном зале и в фойе театра.

Руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом СТД РФ Константин Горин отметил, что режиссерская лаборатория в РУСДРАМе – значимое событие.

«Не в первый раз Союз театральных деятелей России сотрудничает с Русским театром Абхазии. У нас крепкая дружеская связь, мы постоянно общаемся с гендиректором Ираклием Хинтба и другими сотрудниками. Нам показалось, что именно в этом году следует провести в Сухуме режиссерскую лабораторию по творчеству Александра Островского, чтобы в 2023 году поддержать постановку спектакля на основе одного из эскизов, которые подготовят приглашенные режиссеры», – рассказал он.

Режиссер Ксения Самодурова репетирует с актерами РУСДРАМа пьесу «Гроза» и, по ее словам, это будет «совместный эксперимент, фантазия, чтобы найти дополнительные смыслы, миры в классическом произведении Островского».

«Режиссерская лаборатория прекрасная попытка соединить разных режиссеров, разные мировоззрения. Зрителю будет интересно посмотреть контрасты стилистик и посмотреть артистов, которых они много раз видели в театре в других ипостасях. Несомненно, зрители на итоговых показах эскизов 17 декабря, получат новый театральный опыт, почувствуют мобильность к изменениям», – сказала Ксения Самодурова.

Театральным праздником для актеров и зрителей назвал проходящую режиссерскую лабораторию гендиректор Ираклий Хинтба.

«Нет ничего прекраснее этих мгновений режиссерской лаборатории и того дня, когда эскизы будут показаны публике. Поэтому если придёте в театр в день показов эскизов 17 декабря в 16 часов, вы отправитесь в путешествие, которое надолго вам запомнится. Это самые прекрасные мгновения, которые могут быть. Приглашаем в театр. Мы счастливы тому, что есть возможность заниматься активным, ярким, прекрасным творчеством», – сказал Ираклий Хинтба.

В РУСДРАМе это уже третья режиссерская лаборатория. При поддержке СТД РФ в 2018 году была проведена режиссерская лаборатория по античной драматургии, по итогам которой в 2019 году был поставлен спектакль «Электра». А в 2021 году театр сам провел режиссерскую лабораторию «Сандро» по Фазилю Искандеру и через год поставили спектакль «Рассказ мула старого Хабуга», тоже хит нашего репертуара.

«Очень надеюсь, что и после этой лаборатории, где представлены три пьесы Островского – «Гроза», «Красавец мужчина» и «Шутники», в репертуаре появится интересный спектакль», – выразил надежду Хинтба.

Билеты на итоговые показы режиссерской лаборатории можно приобрести в кассе и на сайте театра, а также в офисах «А-мобаил» по всей Абхазии.

Публикацию подготовила Амра Амичба.

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