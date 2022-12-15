ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. С 12 по 16 декабря преподаватели СКФУ проводят в сухумской средней школе №1 цикл лекций для учителей русского языка и литературы под названием «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы».
Курсы организованы в рамках взаимодействия между Министерством образования и языковой политики Абхазии и Северо-Кавказским федеральным университетом.
Основной целью программы стало повышение профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы средних образовательных учреждений Абхазии.
Профессор кафедры отечественной и мировой литературы СКФУ Людмила Бронская рассказала о программе кура лекций: «Будут проводиться мастер классы, а также обсуждения «болевых точек» преподавания русского языка и литературы в современной школе. В случае с русским языком, ученику более понятно, для чего его учить. А что касается литературы, то некоторые ученики неохотно воспринимают материал. Учителю литературы сложно «завести» класс и побудить к изучению литературы. Решение этой проблемы мы будем обсуждать на лекциях по преподаванию литературы. А на лекциях по преподаванию русского языка мы будем знакомить абхазских коллег с применением современных технологий в педагогическом процессе».
По словам Бронской, по окончании цикла лекций, слушатели получат сертификаты.
Об этом сообщает пресс-служба Минпроса Абхазии.