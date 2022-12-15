Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. С 12 по 16 декабря преподаватели СКФУ проводят в сухумской средней школе №1 цикл лекций для учителей русского языка и литературы под названием «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы».

Курсы организованы в рамках взаимодействия между Министерством образования и языковой политики Абхазии и Северо-Кавказским федеральным университетом.