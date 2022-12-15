ЗУРАБИ ГАБИСОНИЯ ПРИГОВОРЕН К 16 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. Гулрыпшским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Дранда Габисония Зураби Климентьевича, 1980 года рождения, обвиняемого в умышленном убийстве родного брата Габисония Дианоза Климентьевича, 1979 года рождения, а также незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, и боевой гранаты Ф-1 с запалом, т.е., по ч. 1 ст. 99, ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.