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Абхазия Информ

ЗУРАБИ ГАБИСОНИЯ ПРИГОВОРЕН К 16 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Новости Четверг, 15 декабря 2022 15:20
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ЗУРАБИ ГАБИСОНИЯ ПРИГОВОРЕН К 16 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. Гулрыпшским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Дранда Габисония Зураби Климентьевича, 1980 года рождения, обвиняемого в умышленном убийстве родного брата Габисония Дианоза Климентьевича, 1979 года рождения, а также незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, и боевой гранаты Ф-1 с запалом, т.е., по ч. 1 ст. 99,   ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 217 Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

По совокупности преступлений суд приговорил Габисония З.К. к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 15 декабря 2022 15:48

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